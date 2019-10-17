رئيس البرلمان الأوروبي يدعو لتبني عقوبات صارمة ضد تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الخميس، بأهمية اتخاذ موقف أكثر حسما ضد النظام التركي الذي شن عدوانا على شمال شرقي سوريا وتسبب في أزمة إنسانية جديدة.

وشدد ساسولي على أهمية تطبيق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا بشأن حظر بيع الأسلحة على جميع العقود القائمة.

كما ناشد أعضاء التكتل بالكامل تعليق المفاوضات الخاصة بعضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي.

ومنتصف الأسبوع الجاري، كثفت دول الاتحاد الأوروبي ضغوطها على تركيا لوقف الهجوم الذي شنته على شمال شرقي سوريا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، وتم إيقاف تصدير الأسلحة من معظم الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وألمانيا وإيطاليا.