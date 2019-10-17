واشنطن بمجلس الأمن: نثمن جهود السعودية والإمارات لدعم اليمن

ثمن مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن جوناثان كوهين جهود السعودية والإمارات اللتين قدمتا أموالا لدعم احتياجات اليمن، والتي تسمح لعمال الإغاثة بأداء أعمالهم بفاعلية أكبر.

وقال كوهين في كلمته بجلسة لمجلس الأمن عن اليمن، اليوم الخميس: "نثمن جهود السعودية في تيسير الحوار باليمن وما زلنا ننادي كل الأطراف لضبط النفس".



واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2019.

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جاء ذلك وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية عام 2019 حتى 23 سبتمبر/أيلول 2019.



ووفق التقرير، بلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 وحتى 23 سبتمبر/أيلول الماضي 21.70 مليار درهم "5.91 مليار دولار أمريكي".



وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، قال في يوليو/تموز الماضي، إن المملكة قدمت وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني.

وأضاف أنه تم تزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بوقود تبلغ قيمته 180 مليون دولار أمريكي على دفعات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت السعودية 500 مليون دولار لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن، وفق مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك.