روسيا تحتج رسميا بعد ضبط 3 دبلوماسيين أمريكيين بمنطقة محظورة

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رويترزالخميس 2019/10/17 06:45 م بتوقيت أبوظبي
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستبعث بمذكرة احتجاج رسمية للولايات المتحدة بعدما ضبطت الشرطة 3 دبلوماسيين أمريكيين في منطقة محظورة تقع قرب موقع اختبارات عسكري.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الشرطة أوقفت الدبلوماسيين بعدما وصلوا بالقطار يوم الإثنين وأعادتهم.
ورغم تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، اتهمتهم السلطات بمخالفة القانون لأنهم لم يكونوا يحملون التصاريح الخاصة التي يحتاجها الأجانب لزيارة المنطقة.
وقالت الخارجية الروسية إن الشرطة وجدت الدبلوماسيين، الذين وصفتهم بأنهم ملحقون عسكريون، في منطقة محظورة بعيدة عن مدينة أرخانجيلسك التي قالوا إنهم يعتزمون زيارتها.
ونقلت قناة رين التلفزيونية الروسية عن وزارة الخارجية قولها في وقت متأخر الليلة الماضية: "من الواضح أنهم ضلوا الطريق.. مستعدون لإعطاء السفارة الأمريكية خريطة لروسيا".
واشتكت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا من أن الدبلوماسيين العسكريين الأمريكيين يتجاهلون عادة متطلبات الإخطارات الروسية ويحاولون الوصول إلى مناطق عسكرية محظورة.
ودعت زاخاروفا واشنطن لاحترام القواعد الدبلوماسية، بينما قال الكرملين إن هناك قواعد صارمة تحكم الأماكن العسكرية الحساسة على الجميع اتباعها.
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