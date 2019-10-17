بشار الأسد: سنواجه العدوان التركي في أي منطقة داخل سوريا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مواجهة العدوان التركي في أي منطقة في سوريا والذي يسعى من خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق أطماع خارجية.

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وقال الرئيس السوري في أول تعليق له منذ بدء العدوان التركي على البلاد: “العدوان التركي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا سببه الحقيقي الأطماع الخارجية بدول منطقتنا مهما حمل من شعارات كاذبة”.

وأضاف: “العدوان التركي غزو سافر وعدوان واضح ردت عليه سوريا عبر ضرب وكلائه”.

يشار إلى أن تركيا بدأت عدوانها على الشمال السوري في 9 أكتوبر الجاري، بحجة ما يسمى بمحاربة الإرهاب، وقصفت مناطق المدنيين بشكل عشوائي ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين.