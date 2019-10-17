الان تتابع بشار الأسد: سنواجه العدوان التركي في أي منطقة داخل سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مواجهة العدوان التركي في أي منطقة في سوريا والذي يسعى من خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق أطماع خارجية.
وقال الرئيس السوري في أول تعليق له منذ بدء العدوان التركي على البلاد: “العدوان التركي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا سببه الحقيقي الأطماع الخارجية بدول منطقتنا مهما حمل من شعارات كاذبة”.
وأضاف: “العدوان التركي غزو سافر وعدوان واضح ردت عليه سوريا عبر ضرب وكلائه”.
يشار إلى أن تركيا بدأت عدوانها على الشمال السوري في 9 أكتوبر الجاري، بحجة ما يسمى بمحاربة الإرهاب، وقصفت مناطق المدنيين بشكل عشوائي ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين.
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