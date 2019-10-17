مستشار بالبيت الأبيض: واشنطن قد تستخدم المزيد من العقوبات مع تركيا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا اقتضت الضرورة، فيما تسعى واشنطن لوقف اعتداء أنقرة في شمال شرق سوريا.

وأضاف كادلو في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي): “سنستخدم العقوبات وقد نستخدم المزيد من العقوبات لكبح تركيا”.