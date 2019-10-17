الان تتابع مستشار بالبيت الأبيض: واشنطن قد تستخدم المزيد من العقوبات مع تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا اقتضت الضرورة، فيما تسعى واشنطن لوقف اعتداء أنقرة في شمال شرق سوريا.
وأضاف كادلو في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي): “سنستخدم العقوبات وقد نستخدم المزيد من العقوبات لكبح تركيا”.
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