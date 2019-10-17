سوريا.. اشتباكات عنيفة بين العدوان التركي وقوات قسد داخل رأس العين

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين العدوان التركي والفصائل الموالية له، وقوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة رأس العين.

وقال إن العدوان التركي قصف مواقع بالمدفعية، وشن طيران العدوان التركي غارات جوية مكثفة على محيط بلدة رأس العين السورية.