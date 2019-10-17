الأسد: سنرد على العدوان التركي عبر الوسائل المشروعة المتاحة 

الخميس 17 أكتوبر 2019

بشار الأسد

الخليج 365 ـ متابعات

علق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.



وقال الأسد، اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، إن سوريا سترد على العدوان التركي عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة

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إلى ذلك أكد مجلس الأمن الروسي أن العملية العسكرية التركية في سوريا لن تستمر لمدة طويلة، لافتا إلى وجود خطر اندلاع اشتباك بين الجيشين التركي والسوري نظرا لتواصل الأعمال القتالية.

وقال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري أفيريانوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "على ما يبدو، لا تنص الأهداف التي يحددها الأتراك، برأيي، على وجود طابع مستمر للأعمال القتالية".

وذكر أفيريانوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان يوجد أي احتمال لاندلاع اشتباك بين القوات التركية والسورية بسبب العملية الجارية شمال شرق سوريا: "أعتقد أن مثل هذا الخطر موجود دائما في أي نزاع".

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية شمال شرق سوريا.