شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بالبيت الأبيض: أمريكا مستعدة لعقوبات إضافية على تركيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)
أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو اليوم (الخميس) بأن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا اقتضت الضرورة، فيما تسعى واشنطن لوقف هجوم أنقرة في شمال شرق سورية.
وأضاف كادلو في مقابلة مع قناة «سي.إن.بي.سي»: «سنستخدم العقوبات وقد نستخدم المزيد من العقوبات لكبح تركيا».
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