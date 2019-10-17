لقاء قيادي بين حركتي فتح وحماس في سفارة دولة فلسطين

التقت قيادتا حركتي "فتح" و"حماس" في لبنان، في مقر سفارة فلسطين، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الفلسطينية العامة في لبنان وتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد في معالجة كافة القضايا التي تهم ابناء شعبنا.
وتم التأكيد على ضرورة العمل الموحد للتخفيف من معاناة شعبنا وتنسيق الجهود بين كافة الفصائل الفلسطينية للخروج برؤيا واضحة حول واقع الوجود الفلسطيني القسري في لبنان.
وضم وفد "فتح" أمين سرها وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، عضو المجلس الثوري رفعت شناعة وأمين سر اقليم لبنان حسين فياض، فيما ضم وفد "حماس" ممثلها في لبنان احمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي للحركة جهاد طه، مسؤول العلاقات الفلسطينية مشهور عبد الحليم، المسؤول السياسي في شمال لبنان احمد الاسدي والمسؤول السياسي في بيروت علي ابو قاسم.
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