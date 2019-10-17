قائد الجيش التقى قائد منظمة فض الاشتباك بالجولان والممثل الخاص لغوتيريس بلبنان

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، قائد منظمة فضّ الإشتباك في ​الجولان​ المحتل اللواء Shivaram KHAREL، من ثمّ الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) في لبنان يان كوبتش؛ وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

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