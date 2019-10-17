الجميل تعليقا على الضريبة على الواتساب: "لهون وصل فشلكم وعجزكم؟ إرحلوا"

سأل رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، تعليقًا على توجّه ​الحكومة​ إلى فرض ضريبة على المكالمات الهاتفية عبر الـ"واتساب"، "ضريبة على الـ"واتساب؟" لهون وصل فشلكم وعجزكم؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّكم "تحوّلون البلد يومًا بعد إلى أضحوكة. لن نسمح لكم بالمسّ بجيوب الناس مجدّدًا"، لافتًا إلى أنّكم "غير قادرين على إخراج البلد من محنته. إرحلوا".