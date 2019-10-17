شهيب وقع جداول مستحقات المستعان بهم لتعليم غير اللبنانيين

وقع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​، جداول بمستحقات الفصل الأخير للعام الدراسي 2018/2019 للمدرسين المستعان بهم لتعليم ​الطلاب​ غير اللبنانيين، في فترة بعد الظهر من غير الموظفين فور إحالتهم إليه. وبناء عليه، دعا وزير التربية الأساتذة المستعان بهم الى الالتحاق بمراكز عملهم وبدء اعمال التدريس فورا.

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