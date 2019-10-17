قوى الأمن: تدابير سير في الرابية غدا بسبب اعتصام الجالية الكردية أمام السفارة التركية

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الجالية الكرديّة في ​لبنان​ تنظّم بتاريخ 18 تشرين الأول 2019، اعتصامًا أمام ​السفارة التركية​ في ​الرابية​، اعتبارًا من الساعة 9:00 ولحين الانتهاء من الاعتصام".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، سيتمّ تحويل السير عن مكان الإعتصام، وستُتخذّ تدابير السير الآتية:

- السير المتوجّه صعودًا من ساحة ​أنطلياس​ باتّجاه الرابيه وصولًا إلى ​بكفيا​، سيتمّ تحويله في الرابية عند تقاطع "​بنك عودة​" باتّجاه داخل الرابيه وصولًا إلى طريق عام بكفيا".

- السير المتوجّه نزولًا من بكفيا باتجاه أنطلياس، سيتمّ تحويله عند نقطة جسر الرابية باتجاه ​النقاش​ وصولًا إلى أنطلياس".

وطلبت المديرية من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".