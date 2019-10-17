ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الجالية الكرديّة في لبنان تنظّم بتاريخ 18 تشرين الأول 2019، اعتصامًا أمام السفارة التركية في الرابية، اعتبارًا من الساعة 9:00 ولحين الانتهاء من الاعتصام".
وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، سيتمّ تحويل السير عن مكان الإعتصام، وستُتخذّ تدابير السير الآتية:
- السير المتوجّه صعودًا من ساحة أنطلياس باتّجاه الرابيه وصولًا إلى بكفيا، سيتمّ تحويله في الرابية عند تقاطع "بنك عودة" باتّجاه داخل الرابيه وصولًا إلى طريق عام بكفيا".
- السير المتوجّه نزولًا من بكفيا باتجاه أنطلياس، سيتمّ تحويله عند نقطة جسر الرابية باتجاه النقاش وصولًا إلى أنطلياس".
وطلبت المديرية من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في الرابية غدا بسبب اعتصام الجالية الكردية أمام السفارة التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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