"النشرة" واكبت توسع انتشار الجيش السوري في شمال منبج

واكبت "النشرة" توسع انتشار ​الجيش السوري​ في شمال منبج ووصوله الى بلدة عين عرب عن الحدود السورية التركية.

وكانت ​وزارة الدفاع الروسية​ قد أعلنت يوم الثلاثاء عن "استعادة الجيش السوري السيطرة بالكامل على منبج والبلدات المجاورة"، مشيرةً إلى أن "الجنود الروس ينسقون مع جيش تركيا في منطقة منبج"، لافتةً إلى ان "​الشرطة العسكرية​ الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيشين التركي والسوري".

وكان مراسل "النشرة" في ​سوريا​ قد أفاد بأن "وحدات من الجيش السوري بدأت بالانتشار في ​مدينة منبج​ ب​ريف حلب الشمالي​ الشرقي لصد الهجوم التركي على ​الاراضي السورية​ بالتزامن مع احتفالات شعبية ترحيباً بدخول الجيش".

وفي سياق متصل نقلت ​القوات​ الاميركية 250 امرأة من زوجات العناصر الأجانب في ​تنظيم داعش​ من ​مخيم الهول​ في ​الحسكة​ إلى قاعدة الشدادي.