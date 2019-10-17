اعتبر النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري أفيريانوف أن "العملية العسكرية التركية في سوريا لن تستمر لمدة طويلة"، مشيرا إلى "وجود خطر اندلاع اشتباك بين الجيشين التركي والسوري نظرا لتواصل الأعمال القتالية".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو، لا تنص الأهداف التي يحددها الأتراك، برأيي، على وجود طابع مستمر للأعمال القتالية"، موضحاً "إنني أعتقد أن مثل هذا الخطر موجود دائما في أي نزاع".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: خطر الاشتباك بين القوات التركية والسورية موجود والعملية لن تستمر طويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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