مسؤول روسي: خطر الاشتباك بين القوات التركية والسورية موجود والعملية لن تستمر طويلا

اعتبر النائب الأول لسكرتير ​مجلس الأمن الروسي​، يوري أفيريانوف أن "العملية العسكرية التركية في ​سوريا​ لن تستمر لمدة طويلة"، مشيرا إلى "وجود خطر اندلاع اشتباك بين الجيشين التركي والسوري نظرا لتواصل الأعمال القتالية".

ولفت إلى أنه "على ما يبدو، لا تنص الأهداف التي يحددها الأتراك، برأيي، على وجود طابع مستمر للأعمال القتالية"، موضحاً "إنني أعتقد أن مثل هذا الخطر موجود دائما في أي نزاع".