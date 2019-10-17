جاويش أوغلو: روسيا وعدت بإبعاد "الوحدات الكردية" عن الحدود السورية التركية

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​روسيا​ وعدت ​أنقرة​ بإبعاد الوحدات الكردية عن الحدود السورية التركية"، مشيراً إلى انه "إذا أخرجت روسيا يرافقها ​الجيش السوري​ عناصر "الوحدات الكردية" من المنطقة فإننا لن نعارض ذلك".

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