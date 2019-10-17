لاريجاني: الكثير من الدول ترغب بالتعاون الاقتصادي مع إيران

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​ أن "الكثير من الدول ترغب بالتعاون الاقتصادي مع إيران"، مشيراً إلى أنه "بدا أن الكثير من مسؤولي الدول المشاركة في الاجتماع كانوا مستائين من عدم وفاء ​أميركا​ بتعهداتها تجاه ​الاتفاق النووي​، وأعربوا عن الرغبة بالتعاون الاقتصادي مع إيران ولكن من المحتمل أن يكون أسلوب العمل مختلفا".

وأوضح "لقد كانوا يرغبون بأن يطلعوا على مواقف إيران ووجهات نظرها حول بعض القضايا والأحداث في المنطقة ومنها ​العراق​ و​سوريا​"، لافتاً إلى "إجرائه لقاءات مع كبار المسؤولين في ​صربيا​ ومحادثات معهم حول مختلف القضايا، ومنها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي"، كاشفا عن "زيارة سيقوم بها الرئيس الصربي إلى ​طهران​ الشهر المقبل"، معربا عن أمله بأن "توفر الزيارة السبل المناسبة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".