وزير خارجية إيرلندا رحّب باتفاق "بريكست": خطوة كبيرة إلى الأمام

رحّب وزير الخارجية الإيرلندية سيمون كوفيني، بالاتفاق الجديد الّذي تمّ التوصّل إليه بين لندن وبروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ووصفه بأنّه "خطوة كبيرة إلى الأمام، تحمي المصالح الإيرلنديّة الأساسيّة".
ولفت إلى أنّه "لا يزال يتعيّن على البرلمانَين البريطاني والأوروبي المصادقة على الاتفاق"، مركّزًا على أنّ "الاتفاق يمثّل إنجازًا مهمًّا للغاية ويستحقّ الدعم، لكن هذا ليس بعد نهاية المطاف".
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