مسؤول ايراني: الامارات بادرت لتسوية القضايا السياسية مع ايران

أكد رئيس مكتب الرئيس ال​ايران​ي ​محمود واعظي​ أن "​الإمارات​ بارت لتسوية القضايا السياسية مع ​طهران​"، مشيراً إلى أن "كافة الدول حتى تلك الموافقة مع السياسات الأميركية في المنطقة، تتطلع الى حل القضايا السياسية العالقة واقامة علاقات مبنية على الصداقة مع ​الجمهورية​ الاسلامية".

وأشار الى أن "مقاربة ​السعودية​ فيما يتعلق بايران قد تغيرت مقارنة مع السنوات الأخيرة"، مؤكدا أن "طهران ترحب دوما بارساء علاقات قائمة على الصداقة مع الدول الاسلامية"، لافتاً إلى أن "الساسة الأميركيين يسعون وراء استنزاف أموال ​الدول العربية​ وانهم لا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة".