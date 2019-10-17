أكار: "العمال الكردستاني" يعتزم استخدام أسلحة كيميائية واتهام قواتنا بذلك

أعلن ​وزير الدفاع التركي​، ​خلوصي أكار​، عن "تلقي ​تركيا​ معلومات حول اعتزام منظمة "ي ب ك/بي كا كا" استخدام أسلحة كيمائية واتهام ​القوات التركية​ بالوقوف وراء ذلك"، مشيراً إلى أن "عدم امتلاك جيش بلاده ​السلاح الكيميائي​ حقيقة يعرفها الجميع".

وأكد "أننا لا نولي أهمية لأمن بلدنا وشعبنا فحسب، بل لأمن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى ك​الأكراد​ والعرب والآشوريين والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم"، مشيراً إلى "إننا تلقينا معلومات حول اعتزام "المنظمة الإرهابية" استخدام أسلحة كيمائية واتهام قوتنا بالوقوف وراء ذلك، ومحاولة تشويه صورة تركيا".

ولفت إلى ان "هناك معلومات أيضاً تفيد بأن "المنظمة الإرهابية" ستحاول تنفيذ هجمات ضد المدنيين، لخلق تصور بأن تهديد ​تنظيم داعش​ مستمر في المنطقة".