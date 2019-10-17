الجيش: السماح باستخدام الطائرات المسيّرة للمواطنين المزودين بتراخيص تصوير

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنّ "إلحاقًا لبيانها السابق، تسمح قيادة الجيش للمواطنين المزوّدين بتراخيص تصوير صادرة عن هذه القيادة باستخدام الطائرات المسيّرة في المناطق اللبنانية، ويوقف العمل بحظر استخدام هذه الطائرات المُعَمَّم سابقًا".

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