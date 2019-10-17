طريق بقرصونا نبع السكر مقطوعة بسبب إنهيارات صخرية نتيجة السيول

أدت الانهيارات الصخرية نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في وسط وجرد منطقة الضنية، الى قطع الطريق التي تصل بين بلدة بقرصونا - الضنية ونبع السكر وسد بريصا في أعالي جرود المنطقة، وبالتالي قطعت أيضا الطريق التي تربط بين الضنية و​الهرمل​.

وقد عملت جرافات وورش بلدية بقرصونا على رفع الركام من وسط الطريق، تمهيدا لفتحها أمام السيارات و​الشاحنات​.

