الجراح: مجلس الوزراء اقر الإستراتيجية الحدودية التي تهدف الى ضبط الحدود مع الدول المجاورة

أعلن وزير الاعلام جمال الجراح في تصريح له بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء أن "مجلس الوزراء اقر الإستراتيجية الحدودية التي تهدف الى ضبط الحدود مع الدول المجاورة".
وردا على سؤال اوضح الجراح ان "المكالمات الصوتية عبر التطبيقات ستطبق عليها ضريبة الـ20 سنتا وهذا الأمر سيؤمن مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار"، لافتا الى ان "وزير الاتصالات محمد شقير هو صاحب الاقتراح ويمكن للمستخدم ان يرسل الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية من دون زيادة اي ضريبة اضافية".
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