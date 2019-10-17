مجلس الوزراء يحدد جلسة نهائية لمناقشة الموازنة عند الساعة 2 من بعد ظهر غد

إنتهت جلسة ​مجلس الوزراء​ حيث تم البحث في جدول الاعمال العادي من دون استكمال مناقشة ​الموازنة​ وقد تم تحديد جلسة نهائية لمناقشة الموازنة عند الساعة 2 من بعد ظهر غد.

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