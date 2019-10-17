الأسد: سنواجه الهجوم التركي في أي منطقة سورية عبر كل الوسائل المشروعة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله مستشار ​الأمن​ الوطني ​العراق​ي ​فالح الفياض​ "إنناسنرد على الغزو التركي بكل أشكاله في كل منطقة من الارض السورية بكل الوسائل المشروعة".

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