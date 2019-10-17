جونسون يعلن التوصل إلى اتفاق "عظيم" بشأن بريكست

اسماء السيد - "الخليج 365": قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جديد "عظيم" للانفصال، وحث نواب البرلمان على الموافقة عليه في مطلع الأسبوع المقبل.
كتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".أضاف "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة".
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جديد للخروج. أضاف "عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق، لدينا واحد! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول. أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوروبي)".
كتب يونكر على حسابه على تويتر "حصلنا عليه"، بعد أيام عدة من المفاوضات المكثفة".
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