شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمان الأوروبى ": العقوبات المفروضة على تركيا يجب أن تطبق على العقود الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسوليا أن العقوبات الأوروبية على تركيا يجب أن تطبق على العقود الحالية – وبحسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها - أن رئيس البرلمان الأوروبي طالب بفرض عقوبات أشد على تركيا

وكانت قناة "إكسترا نيوز" ذكرت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حذر فى رسالة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن التوغل التركى فى سوريا قائلا : لا تكن متصلبا ولا تكن أحمق .

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