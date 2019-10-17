"خطة البرلمان" تتابع الالتزام بتنفيذ توصياتها بالحساب الختامى 2017/2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، الأول يوم الأحد لمتابعة مدى تنفيذ كل من وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتوصيات العامة التى وردت بتقرير اللجنة العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018.
كما تعقد اللجنة اجتماعها الثانى عصر يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث صباح يوم الاثنين لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتوصيات اللجنة فيما يخص تلك الهيئات التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم عصر يوم الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.
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