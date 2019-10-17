"المحامين":تجديد كارنيه النقابة 2020 لحاملى بطاقة 2019 بدون شروط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه اليوم تجديد كارنيه 2020 لحاملى بطاقة العضوية 2019 بدون شروط و تشكيل لجنة لدراسة كيفية تجديد المحامين بالخارج .
وقال الضو ، فى تصريحات له ، أن المجلس فوض النقيب العام بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة الميزانيات،مشيرا الى أنه قرر أيضا تشكيل لجنة لوضع تصور و دراسة تسهيل إجراءات المعاشات ، لافتا الى أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة لدراسة ووضع تصور قيد التعليم المفتوح .
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