شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين":تجديد كارنيه النقابة 2020 لحاملى بطاقة 2019 بدون شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه اليوم تجديد كارنيه 2020 لحاملى بطاقة العضوية 2019 بدون شروط و تشكيل لجنة لدراسة كيفية تجديد المحامين بالخارج .

وقال الضو ، فى تصريحات له ، أن المجلس فوض النقيب العام بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة الميزانيات،مشيرا الى أنه قرر أيضا تشكيل لجنة لوضع تصور و دراسة تسهيل إجراءات المعاشات ، لافتا الى أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة لدراسة ووضع تصور قيد التعليم المفتوح .