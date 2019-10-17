شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ "الصحفيين" يطالب بتبنى حملة وطنية للقضاء على الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حماد الرمحى ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الكيانات الصحفية الوهمية تمثل خطراً داهماً على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد.

وأضاف الرمحي ، فى تصريحات له ،أنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في انتشار مئات الكيانات الوهمية والتي تحصل على تراخيص أجنبية أو تراخيص اتحادات عمالية أو جمعيات وروابط أهليه، ثم تقوم بالتحايل على القانون لممارسة أدوار إعلامية مشبوهة يكون له أبلغ الضرر على المستوى المهني والقومي.

و تابع الرمحى :" هناك مقاول من محافظة الإسكندرية قام بتأسيس شركة حملت اسم "شركة نقابة الصحفيين والإعلاميين" ورغم أنها شركت مقاولات في الأساس إلا أن اتخذ مقر الشركة لممارسة أعمال إجرامية منها النصب والاحتيال وتزوير الشهادات وإصدار الكارنيهات ومنح الصفات الوظيفية الصحفية والإعلامية، وعقد البروتوكولات وإقامة المؤتمرات والدورات التدريبية الصحفية والإعلامية لطلبة الجامعات وشباب الخريجين بالمخالفة للقانون، حتى قامت نقابة الصحفيين بتقديم بلاغ ضده للنائب العام وتم حبس صاحب الشركة ".

وأشار حماد الرمحي ، الى أن جميع العاملين بهذه الكيانات الوهمية غير صحفيين وهو ما يخالف المادة رقم 1 من القانون رقم 180 لسنة 2018 فقرة "3"والتي تنص على حظر ممارسة مهنة الصحافة إلا على الصحفي المقيد بجداول نقابة الصحفيين.

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وتابع الرمحى قائلا :" كما أن جميع هذه الكيانات لم تحصل على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو ما يخالف نص المادة (39) من القانون رقم 180 لسنة 2018 ،وجود هذه الكيانات يمثل تهديداً وخرقاً للأمن القومي للبلاد لأنهم يستغلون مهنة الصحافة في جمع ونشر وتداول المعلومات طبقاً لنص المادة (9) من القانون السابق والتي تبيح للصحفى أو الإعلامى حق جمع ونشر المعلومات والبيانات والأخبار، كما تلزم نفس المادة الجهات الحكومية بتمكيــن الصحفى أو الإعلامى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وهو ما يسمح لهذه الكيانات الوهمية باختراق كافة المؤسسات الوطنية تحت ستار القانون".

ونوه الرمحى ، الى أن هناك جهات دولية معادية للدولة المصرية تقوم باختراق وتجنيد مثل هذه الكيانات لتنفيذ أجندات أجنبية معادية للدولة المصرية، يأتي في مقدمتها نشر الشائعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار البلاد وتشتيت وإثارة الرأي العام في مصر.

وطالب حماد الرمحي المسئولين بالمجلس الأعلى للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين بتبني حملة وطنية بالتعاون مع مجلس الوزراء و وزراة الداخلية وكافة الجهات المعنية للقضاء على تلك الكيانات الوهمية التي تهدد أمن واستقرار البلاد وتسيئ لمهنة الصحافة والإعلام.