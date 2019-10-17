شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاورى للجنة نظر الملاحظات حول "التجارب السريرية" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع قانون التجارب السريرية، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً تشاورياً لها الأسبوع المقبل، لعرض كل المخاطبات التى تمت حول المواد الذى اعترض عليها رئيس الجمهورية، لتقرر ما إذا كانت تحتاج مزيد من الاجتماعات من عدمه.

وأضاف "الشريف"، أن اللجنة تتأنى فى المناقشات كون اللجنة تنظر أمر فى غاية الأهمية، وأنه من المؤكد أن اللجنة ستنتهى من هذا الموضوع، وستعرضه على المجلس قبل انتهاء الدور الأخير.

وكان مجلس النواب قد شكل فى دور الانعقاد الرابع لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلا اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية.