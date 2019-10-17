مكافحة المخدرات تُسقط 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

ألقى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على 5 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا لغسل الأموال بقيمة 25 مليون جنيه.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "مخدرات"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

ودلت التحريات أن المتهم ارتكب العديد من جرائم غسل الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت أموال التي غسلها المتهم من متحصلات جرائمه 20 مليون جنيه.

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وفى سياقٍ متصل تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

ولجأ المتهمون لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.