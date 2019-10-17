برلماني يشيد بزيارة البابا تواضروس الثاني إلى البرلمان الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب عن دائرة ايتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار الحناوي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تأكيد البابا تواضروس خلال هذه الزيارة بأن الأحوال بمصر في تحسن مستمر هو دليل قاطع على حرص البابا تواضروس الثاني بشرح الحقائق أمام العالم كله عن الأوضاع داخل مصر لمواجهة جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأشاد الحناوي، بالبابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أنه من الشخصيات الوطنية التي تعشق مصر وشعبها العظيم وهو دائمًا يدافع بكل قوة عن مصر وقائدها وشعبها خلال جميع زياراته لمختلف دول العالم.

وتابع: "التاريخ سجل بحروف من نور المواقف الوطنية والتاريخية لقداسة البابا تواضروس الثاني ودفاعه عن مصر وشعبها"، مشددًا على أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أنه لن تسطيع أي جماعة أو جهة أو دولة في العالم كله أن تخترق النسيج المصري الوطني الواحد.