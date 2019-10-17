اكتشف زواجه بالصدفة.. النيابة تستعلم عن مأذون وثق طلاق مدرس من سيدة مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت نيابة قلين لشئون الأسرة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتصريح لمدرس، بالاستعلام من السجل المدني، عن بيانات المأذون القائم بالتوقيع في توثيق واقعة الطلاق الخاصة به من سيدة مجهولة اكتشف زواجه منها بالصدفة، خلال استخراج قيد عائلي، والمثبت في وثيقة الطلاق برقم قيد 365 في 9 / 11 / 2008.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عندما تقدم "محمود م.ع.ن"، مدرس بإدارة قلين التعليمية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة قلين لشئون الأسرة، ضد مأذونية قلين لاكتشافه زواجه بسيدة تقيم بمصر الجديدة بالقاهرة، وانفصل عنها بموجب عقد توثيق طلاق دون علم من بواقعتي الزواج أو الطلاق، وكذا دون أن يعلم عن السيدة نفسها شيئًا.

وتبين من تفاصيل دعوى المعلم، والتي حملت رقم 8634 لسنة 2019 أسرة قلين، بأنه توجه إلى سجل مدني مركز قلين، لاستخراج قيد عائلي فاكتشف زواجه بالسيدة "إيمان ن.ع.م"، تقيم بمصر الجديدة بالقاهرة، وحدث انفصالًا بينهما بموجب عقد وثيقة طلاق يوضح ذلك، دون علمه.

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وقال المدرس في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن بداية الواقعة كانت قبل عام مضى، عندما توجه إلى سجل مدني قلين، لاستخراج قيد عائلي، فاكتشفت في القيد وجود زوجة مجهولة.

وأضاف المدرس أنه في الحقيقة تزوج 4 مرات، وطلقهن، وأنجب منهن 12 ابنًا، لافتًا إلى أن السيدة المجهولة التي أكتشفها في القيد العائلي، لا يعلم عنها شيئًا، موجهًا اتهامه لأحد المأذونين بتسببه فيما يحدث له، ووجه له اتهامات أخرى تتضمن تسببه في تطليق زوجاته الأربعة.

وأكد المدرس أنه منذ علمه بوجود "الزوجة الخامسة المجهولة" وتحولت حياته إلى رحلة بحث بين مصر الجديدة وكفر الشيخ لمحاولة فهم ما حدث والمتسبب فيه لكن دون جدوى.