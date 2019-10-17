محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب أ)
أظهر بحث حكومي امريكي جديد أن جيل الألفية ربما ينام ويلعب، أكثر من الأجيال الأكبر سنا، ولكنهم متعلمون بصورة أكبر.
وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الخميس، بأن جيل الألفية - وهم مواليد الفترة بين عامي 1981 و1996 - ينام نحو 20 دقيقة أكثر كل يوم، كما يضاعف وقت ممارسة الألعاب، بمقارنة بالأجيال الأكبر سنا، بحسب تقرير صادر عن المكتب الامريكي لإحصاءات العمل.
وفي الوقت نفسه، جاء في التقرير الذي أعدته الخبيرة الاقتصادية ميشيل فريمان التابعة للمكتب الامريكي لإحصاءات العمل، والصادر مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن نحو نصف الجيل الأصغر سنا حاملين لدرجة لبكالوريوس على الأقل، بالمقارنة بنحو ثلث الجيل الأكبر سنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث أمريكي: "جيل الألفية" يقضي وقت أطول في النوم واللعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.