من ضمنهم ترامب وأوباما.. شخصيات مطلوبة للقضاء الحوثي في مقتل الصماد

نشرت صحيفة تابعة للحوثيين، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 124 شخصية مطلوبة للمثول أمام محكمة حوثية، على خلفية مقتل القيادي بالجماعة صالح الصماد قبل أكثر من عام.

وقُتل صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، بغارة جوية للتحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، في شهر أبريل من العام الماضي بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وتضمنت القائمة الواردة في إعلان قضائي، نشرته صحيفة الثورة اليوم، أسماء شخصيات مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السابق باراك أوباما.

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وهدد الإعلان القضائي بمحاكمة المعنيين غيابيًا باعتبارهم فارين من العدالة، إذا لم يمتثلوا للأمر بالحضور أمام المحكمة في غضون شهر على أبعد تقدير.

وهذا ليس الإعلان الحوثي الأول بشأن مقتل الصماد، فقد سبق وأعلن القضاء التابع للجماعة أبريل الماضي قائمة متهمة في القضية تتضمن 62 شخصًا، قبل أن تحدثها اليوم بـ“متهمين“ جدد.

ومثل هذه الإعلانات لا يُرتب عليها أي أثر؛ لاستحالة تنفيذها موضوعيًا، ما دفع بعض المتابعين إلى اعتبارها ”مدعاة للسخرية“.