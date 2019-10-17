4 مصريين يذبحون طالبًا لسرقة ”توك توك“

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، غموض واقعة العثور على جثة طالب 15 عامًا مذبوحًا، وملقى تحت أحد الكباري بمنطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، شمالي العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن المجني عليه يدعى ”س. ر“ طالب بالصف الأول الثانوي ويعمل سائق ”توك توك“ ليعيل أسرته، استدرجته ربة منزل بحجة توصيلها بالاتفاق مع 3 عاطلين قاموا بذبحه وسرقة ”التوك توك“ والاستيلاء على مبلغ 200 جنيه (13 دولارًا) كان بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين الأربعة وألقت القبض على ثلاثة، حيث اعترفت المتهمة الأولى بسابق تعرفها إلى المتهم الرابع أثناء عملهما بإحدى مزارع الدواجن واتفاقهما على سرقة المجني عليه.

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وأضافت في تحقيقات النيابة أن دورها اقتصر على استدراجه بزعم توصيلها لمنزلها، واعترضه باقي المتهمين وأجبروه على النزول من ”توك توك“ إلا أن المجني عليه قاومهم، فأجهز المتهم الثالث عليه بسلاح أبيض محدثًا به الإصابات التي أودت بحياته واستولوا على ”التوك توك“.

وأيد المتهمان المضبوطان أقوال المتهمة الأولى، وأن التوك توك بحوزة المتهم الهارب لبيعه.

وحرر الأمن محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.