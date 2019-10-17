ترامب : “الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة فرضت ضغوطا غير عادلة على ايطاليا"

وكالات – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن “الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة تفرض ضغوطًا غير عادلة على إيطاليا”.
وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ، أنه، “جرى بحث القضية الليبية خلال اللقاء.
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