العاهل الأردني يؤكد حرص بلاده على توسيع الشراكة مع اليابان

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ،حرص بلاده على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية مع اليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين. الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين. جاء ذلك في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس- حيث أعرب الملك عبدالله، عن تعازيه في ضحايا إعصار هاغيبيس الذي ضرب اليابان مؤخرا، وأودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة آخرين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس- حيث أعرب الملك عبدالله، عن تعازيه في ضحايا إعصار هاغيبيس الذي ضرب اليابان مؤخرا، وأودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة آخرين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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