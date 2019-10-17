النمسا تؤيد الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بريكست

أعربت وزارة الخارجية النمساوية ،اليوم الخميس، عن ترحيبها وتأييدها للاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد "بريكست".

ونقلت الوزارة - في بيان لها - عن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، قوله "إنه عندما تكون هناك إرادة.. هناك دائما اتفاق"، مشيرة إلى أنها

اتفاقية عادلة ومتوازنة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهي دليل على الالتزام بإيجاد حلول للازمات الدولية.



وفى سياق متصل، وصفت وسائل إعلام نمساوية التوصل لاتفاق حول "بريكست" بالإنجاز المهم بعد فترة طويلة من التجاذبات والجدل السياسي.

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ولفتت إلى إعلان رئيس المفوضية الأوروبية يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الاتفاقية اليوم الخميس في بروكسل، مؤكدين أن الصفقة تمت بسبب وجود الإرادة والرغبة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.



ويشار إلى أنه لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ وتخرج بريطانيا الاتحاد الأوروبي كما هو مخطط له في 31 أكتوبر، يجب أن يوافق مجلس العموم البريطاني عليه، حيث سيتم التصويت بعد غد السبت.