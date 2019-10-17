الكرملين: من المُبكر تحديد الموعد النهائي لتوحيد روسيا وبيلاروسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المُبكر جدًا الحديث عن تحديد الموعد النهائي لتوحيد روسيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) في دولة واحدة.. لافتًا إلى أن عملية توحيد البلدين ستتطلب وقتًا طويلًا.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "من المبكر جدًا التحدث عن هذا الأمر، إنها عملية مطولة،

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فنحن نشهد حاليًا مستوى متقدما جدًا من الاتحاد مع بيلاروسيا".



كما أشار، في تعقيب منه على تصريحات وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، التي أكد فيها أن الشعب البيلاروسي يولي اهتمامًا أكبر للأوضاع المحلية في بلاده عن مسألة توحيد البلدين اقتصاديًا، إلى أنه: "من الطبيعي أن تتركز

اهتمامات المواطنين على قضايا حياتهم اليومية".. مُوضحًا أن هذا بالتأكيد لا يقلل من شأن معاهدة إنشاء دولة الاتحاد الروسي وروسيا البيضاء التي عقدت بين زعيمي البلدين.وتشمل هذه المعاهدة العديد من العناصر الموحدة مثل إنشاء برلمان موحد وإطلاق عملة مشتركة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في 20 يونيو الماضي بأن مسألة توحيد روسيا وبيلاروسيا في دولة واحدة ليست ضمن مخططات موسكو، مُشيرًا إلى أن الأمر المطروح حاليًا هو مسألة إنشاء دولة اتحاد.