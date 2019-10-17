تدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن كشف وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة برج باجي مختار بولاية أدرار جنوبي البلاد، بالإضافة إلى تدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية باتنة (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات،

وإثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار، كشفت مفرزة (دورية) للجيش، أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية تكرارية و20 صمام هاون عيار 82 ميليمتر، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ (248) طلقة و25 كيلوجراما من مادة الأمونياك التي تستعمل في إعداد المتفجرات وجهازي اتصال لاسلكيين.



وأضاف البيان أن قوات الجيش دمرت أيضا قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة ثنية الحمراء، بولاية باتنة.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت (شمال غرب).