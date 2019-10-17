المفوضية الأوروبية: لسنا بحاجة إلى مد اتفاق بريكست

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتفاق الجديد الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يعني "أننا لسنا بحاجة إلى أي نوع من المد أو الإطالة"، واصفًا الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".

وأضاف يونكر - خلال مؤتمر صحفي عقده مع جونسون في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية "بروكسل" - "أن الاتفاق الجديد يعد اختبارًا لالتزامنا حول إيجاد حل لأزمة (بريكست)"، مشيرًا إلى أنه يمنح التأكيد في الوقت الذي كان الاتفاق الأساسي لـ"بريكست" يثير

الشكوك..



ولفت يونكر إلى أن الاتفاق الجديد يحمي حقوق المواطنين فضلًا عن ضمان أن يسود السلام والاستقرار في إيرلندا الشمالية.



وأكد يونكر أنه يتطلع لإتمام الاتفاق خلال اتصالاته المقبلة مع رئيس الوزراء البريطاني، موضحًا أن المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستبدأ فورًا في الأول من نوفمبر القادم بمجرد موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الأخير والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه يوم السبت القادم.

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وتابع يونكر: "الأمر لا يتعلق بموافقة مجلس العموم البريطاني فقط على الاتفاق، لكن يجب أيضًا موافقة البرلمان الأوروبي عليه".

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن اتفاق "بريكست" الجديد جيد وعادل ومقبول لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويعكس حجم الجهود الضخمة التي بذلها الجانبان للتوصل إلى هذا الاتفاق.



وثمن جونسون -خلال المؤتمر الصحفي- تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية حول حماية عملية السلام في الجزيرة الأيرلندية وأيرلندا الشمالية، منوها بأن الاتفاق يعني خروجًا حقيقيًا لبريطانيا من الاتحاد يحقق أهداف المملكة المتحدة.



وتابع قائلًا: "تلك هي اللحظة التي توصلنا فيها إلى اتفاق بشأن بريكست وبعد ذلك سنعمل معًا لبناء مستقبلنا وشراكتنا الإيجابية للجانبين".

بدوره، اختتم يونكر المؤتمر الصحفي قائًلا: "سعيد للتوصل إلى اتفاق.. وحزين على خروج بريطانيا".