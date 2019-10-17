ننشر شروط ورابط التقديم في وظائف الجوازات بالسعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن وظائف الجوازات المتاحة على رتبة "جندي" "رجال"، ويتم فتح باب التسجيل بالمديرية العامة للجوازات للتعيين في مدن ومناطق المملكة خلال أيام.

ومن المقرر استقبال طلبات التقديم لمدة 4 أيام متصلة تبدأ في العاشرة صباحًا يوم الاحد الموافق 21 صفر 1441 هـ و20 أكتوبر 2019، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 صفر و24 أكتوبر الجاري، ويكون التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع ابشر الجوازات الإلكتروني، لذا فعلى الراغبين في الالتحاق بالوظيفة التسجيل أولًا في الموقع حتى يتمكنوا من التقديم وذلك عن الضغط على رابط الموقع من هنا

شروط التقديم وفقًا لموقع "ابشر للتوظيف":

. لابد أن يكون المتقدم على درجة

علمية لا تقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.



. يكون من والدين سعوديين ونشأته بالسعودية مع استثناء من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

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. أن يمتاز بحسن السيرة والسلـوك والسمعة والا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. لم يتم تعيينه في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

. التأكد من سريان الهوية الوطنية وقت التسجيل لوظائف الجوازات.

. أن يكون طوله ووزنه متناسبان معا فلا يقل طول المتقدم

عن "168"، والتأكد من ذلك وفقا للائحة الطبية.. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.. إن كان المتقدم للوظيفة متزوجا فلابد من أن تكون زوجته سعودية الجنسية.. لكل الحاصلين على دورات في اللغات الأجنبية سواء لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي تكون له الأفضلية في القبول، على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة.

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. الحاصل على شهادة من معهد خاص عليه اولًا أن يصدقها من جهة حكومية ويجتاز الاختبار الذي يؤكد اتقانه لتلك الشهادة، وإن كان المتقدم حاصل على شهادات صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

. من الضروري ألا يكون هناك اختلاف في البيانات التي يقوم المتقدم من تسجيلها وفقا للشروط المحددة، وفي حالة الاختلاف فسوف يتم الاستبعاد.