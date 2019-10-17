العاهل السعودي يعين نائباً جديداً لمحافظ البنك المركزي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). صدر اليوم أمراً ملكي فيما يلي نصه :- الرقم : أ / 83 التاريخ : 18 / 2 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. Advertisements وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً: يعين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود انتهى

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