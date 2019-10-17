إيرلندا ترحب باتفاق بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

رحب وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني بالاتفاق الجديد الذي توصل إليه، اليوم الخميس، بين لندن وبروكسل حول خروجبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، أمام نواب بلاده، إن الاتفاق يمثل "إنجازا مهما للغاية ... ويستحق الدعم".

وأضاف أن هذا "ليس بعد نهاية المطاف" حيث لفت في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال يتعين على البرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة على الاتفاق.

ووصف وزير الخارجية الإيرلندي الاتفاق بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام ... تحمي المصالح الأيرلندية الأساسية".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه توصل إلى "اتفاق جديد عظيم" بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل ساعات فقط من قمة الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون على تويتر "لدينا اتفاق جديد عظيم ممتاز يستعيد السيطرة" على القوانين والسياسة التجارية، أحد وعود معسكر بريكست في استفتاء 2016، داعيا النواب البريطانيين إلى تأييده في جلسة برلمانية استثنائية السبت.

Advertisements

بدوره، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في تغريدة اليوم الخميس قبيل ساعات قليلة من انطلاق قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، "عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق، لدينا واحد! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول".

وأضاف أنه سيوصي بأن يوافق زعماء باقي الدول الأعضاء بالتكتل وعددها 27 على الاتفاق.

وعمل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون حتى وقت متأخر من الليل على أمل عرض اتفاق يتيح خروج بريطانيا على القمة التي تفتتح الخميس.

إلا أن الحزب الديموقراطي الوحدوي، حليف جونسون، أعلن رفضه الصيغة الحالية للتسوية التي توصل إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.