بنس يصل تركيا لبحث وقف إطلاق النار على سوريا

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، إلى أنقرة في محاولة لانتزاع وقف لإطلاق النار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف الهجوم التركي على شمال سوريا.

ومن المتوقع أن يدعو بنس تركيا إلى وقف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة بسبب العملية.

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وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصل في وقت سابق إلى العاصمة التركية.

وسيلتقي بنس وبومبيو أردوغان عند الساعة (11,30 ت غ).