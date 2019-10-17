وزير خارجية فرنسا يبحث في بغداد مصير منتسبي "داعش"

يبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الدواعش الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسياً محتجزين في شمال شرق سوريا، حيث تشن تركيا هجوماً منذ أكثر من أسبوع.
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ويجتمع لودريان مع القادة العراقيين في حين يخشى الأوروبيون من هروب الإرهابيين المحتجزين في سجون أو مخيمات يحرسها الأكراد في المنطقة، حيث بدأت تركيا هجومها في 9 أكتوبر.
ويحتجز لدى الأكراد 12 ألف داعشي بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي.
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