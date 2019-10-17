كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل التفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الجبهة الثورية المتمثلة في "مسار دارفور"، اليوم الخميس، بتأجيل المفاوضات لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر لمناقشة قضايا إجرائية تتعلق بإعلان جوبا الموقع الشهر الماضي بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية.

وقال عضو وفد التفاوض بالجبهة الثورية والقيادي بـ"مسار دارفور" سيف الدين عيسى، في تصريحات صحفية من مقر المفاوضات في جوبا إن هنالك قضايا تتمثل في إطلاق سراح أسرى الحرب وقضايا إجرائية أخرى لم تحسم بعد لذا فإن مسار دارفور بالجبهة الثورية تتمسك بتأجيل المفاوضات إلى حين إنفاذ ما اتفق عليه في إعلان جوبا.

وكانت الحكومة السودانية والجبهة الثورية وقعتا على اتفاقية حسن النوايا سميت بإعلان جوبا الشهر الماضي، توت قال إن الوساطة ستدرس مقترح الجبهة خلال اجتماع يعقد مساء اليوم.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، قد قال إن الحكومة الانتقالية في الخرطوم مصممة على إحراز تقدم في عملية السلام عبر المفاوضات التي تنطلق غدا الاثنين مع الحركات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة لما يقارب العقدين.

وتوجه صباح اليوم الأحد وفد الحكومة الانتقالية إلى جوبا برئاسة عضو المجلس السيادي، رئيس لجنة التفاوض، محمد حمدان دقلو.

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ونالت جنوب السودان استقلالها من السودان في عام 2011، عاصمتها الحالية جوبا، وهي أيضا أكبر مدنها، وكان مخططا أن يتم تغيير العاصمة إلى رامشيل، التي تقع في مكان أكثر مركزية وذلك قبل اندلاع الحرب الأهلية.

يحد جنوب السودان، السودان في الشمال وإثيوبيا من الشرق، وكينيا من الجنوب الشرقي، وأوغندا إلى الجنوب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجنوب الغربي، وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى الغرب، ويشمل منطقة مستنقعات شاسعة من السد، التي شكلها النيل الأبيض والمعروف محليا باسم بحر الجبل.

وأصبحت جنوب السودان دولة مستقلة بتاريخ 9 يوليو عام 2011، في أعقاب الاستفتاء الذي حصل على موافقة بنسبة 98.83٪ من الأصوات، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، من جماعة شرق أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وفي يوليو 2012، وقعت جنوب السودان لاتفاقيات جنيف، عانى جنوب السودان الصراع الداخلي منذ استقلالها؛ اعتبارا من 2016 لديها ثاني أعلى درجة على مؤشر الدول الهشة (سابقا مؤشر الدول الفاشلة).