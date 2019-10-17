كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع عبري: سفينة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية ترسو في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت سفينة بحرية إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، يشتبه أنها تحمل بضائع محظورة أو أسلحة، بتفريغ حمولتها في ميناء اللاذقية شمال سوريا، حسبما كشفت موقع" i24news" الإسرائيلي، اليوم الخميس.

ووصلت سفينة الشحن الإيرانية، التي تحمل اسم "أرتنوس" ARTENOS، الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأربعاء- صباح الخميس، إلى ميناء اللاذقية في سوريا، وذلك بعد مغادرتها إيران في 6 أكتوبر، من ميناء بندر عباس، وفقاً للموقع الإسرائيلي.

واجتازت سفينة الشحن الإيرانية، قناة السويس المصرية في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي مسجّلة على أنها سفينة إيرانية وتحمل العلم الإيراني. وتم تفريغ الحاويات من على متنها، بدءاً من ساعات المساء من ليلة الأربعاء- الخميس.

ويشار إلى أن شركة "أوميد داريا" الإيرانية، التي تشغل السفينة، موجودة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، وهي تقول إنها تقدم خدمات لشركة سفن الشحن الإيرانية الحكومية. وميناء بندر عباس معروف أيضاً، بكونه الميناء الرئيسي لتصدير شحنات الأسلحة والمعدات التقنية، لحرس الثورة الإسلامية في إيران.

وقد أفادت قناة العربية، بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد تفريغ حمولة ناقلة النفط الإيرانية في سوريا.

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ودعا بومبيو الاتحاد الأوروبي لتحميل إيران مسؤولية إفراع حمولة ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 في سوريا.

ومطلع الشهر الجاري، قال الوزير الأمريكي إنه بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا.

وجاء كلام بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أرفق بها صورة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية.

وأضاف الوزير في تغريدته: "هل سيُحمّل العالم إيران المسؤولية إذا ما تم توصيل هذا النفط إلى سوريا؟".



